43 Prozent der Empfänger von Grundsicherung in Sachsen-Anhalt sind Senioren. Das BSW spricht von einem „Skandal“. Was steckt hinter dem Anstieg – und was fordert das BSW?

Magdeburg - Immer mehr Rentnerinnen und Rentner sind in Sachsen-Anhalt auf Grundsicherung im Alter angewiesen. Wie aus Zahlen des Statistischen Bundesamtes hervorgeht, stieg die Zahl der älteren Empfänger im vergangenen Jahr erstmals auf über 11.000 an. Demnach bekamen im September 11.285 Rentner Sozialhilfe. Das sind knapp 500 Senioren mehr als im Jahr zuvor und über 4.000 mehr als vor fünf Jahren.

Auch der Anteil der Senioren an allen Empfängern von Grundsicherung stieg in den vergangenen Jahren in Sachsen-Anhalt deutlich an. Machten Senioren 2020 noch etwa 32 Prozent der Sozialhilfeempfänger aus, waren es im vergangenen Jahr bereits 43 Prozent. Damit liegt Sachsen-Anhalt aber immer noch unter dem bundesweiten Durchschnitt von fast 60 Prozent.

Hohe Inflation und mehr „Babyboomer“ in Rente

„Es ist ein Skandal, dass immer mehr Rentnerinnen und Rentner in Sachsen-Anhalt auf Sozialhilfe angewiesen sind“, sagte der Landesvorsitzende des BSW Sachsen-Anhalt, Thomas Schulze. Das BSW hatte die Zahlen beim Statistischen Bundesamt erfragt. „Altersarmut ist schon heute ein Megaproblem in unserem Land, und wird es in Zukunft noch mehr für die heute noch junge Generation.“ Das BSW fordert ein Rentenpaket gegen Altersarmut mit einer Rentenerhöhung, Abgabensenkung und Steuerfreiheit von Renten bis 2.000 Euro.

Altersarmut betrifft Frauen deutlich stärker als Männer. Im Jahr 2023 galten bundesweit 20,2 Prozent der Frauen ab 65 Jahren als armutsgefährdet, bei Männern waren es 15,4 Prozent. Ein wesentlicher Grund für die zunehmende Altersarmut sind die Inflation und die steigenden Preise für Lebensmittel und Energie. Dazu kommt eine steigende Zahl der sogenannten „Babyboomer“, die in Rente geht.