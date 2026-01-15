Immer häufiger wird das Geld im Alter knapp: In den letzten fünf Jahren hat sich die Zahl der Rentner nahezu verdoppelt, die ihren Lebensunterhalt nicht aus eigener Kraft stemmen können.

Für immer mehr Rentner in Sachsen ist das Geld so knapp, dass sie Grundsicherung beantragen müssen. (Symbolbild)

Dresden - Immer mehr sächsische Rentner sind auf Sozialhilfe angewiesen. Im September 2025 bezogen im Freistaat rund 20.700 Menschen im Rentenalter Grundsicherung, wie aus Zahlen des Statistischen Bundesamts hervorgeht, die das BSW erfragt hatte.

Die Zahl hat sich demnach innerhalb von fünf Jahren nahezu verdoppelt: Im September 2020 bezogen 11.900 Rentner diese Sozialleistung. Frauen waren leicht häufiger betroffen (54 Prozent).

Rentner stellen inzwischen die Mehrheit der Empfänger

Auch der Rentneranteil an allen Empfängern von Grundsicherung stieg demnach in den vergangenen Jahren in Sachsen deutlich an: Lag dieser im September 2020 bei knapp 39 Prozent, waren es im September vergangenen Jahres rund 53 Prozent gewesen. Bundesweit lag der Wert im September 2025 bei rund 60 Prozent.

Wer das gesetzliche Rentenalter erreicht hat, aber den Lebensunterhalt aus eigener Kraft nicht bestreiten kann, hat Anspruch auf Grundsicherung. Die Höhe der Leistungen wird individuell ermittelt, dabei wird etwa die Wohnungsmiete berücksichtigt. Die Deutsche Rentenversicherung rät bei einem Einkommen unter 1.062 Euro prüfen zu lassen, ob ein Anspruch besteht.

1,1 Millionen Rentner in Sachsen

In Sachsen bezogen Ende 2024 laut aktuellem Rentenatlas 1,1 Millionen Menschen Rente. Gemessen an dieser Zahl waren weniger als zwei Prozent der Rentnerinnen und Rentner auf Grundsicherung im Alter angewiesen.

Die durchschnittliche Altersrente nach mindestens 35 Versicherungsjahren liegt in Sachsen laut Rentenatlas bei 1.594 Euro brutto im Monat. Männer bekommen dabei mit 1.730 Euro im Schnitt eine etwas höhere Rente als Frauen mit 1.482 Euro. Der bundesweite Durchschnitt liegt bei 1.692 Euro.