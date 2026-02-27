Am Autobahndreieck Spreeau finden in der kommenden Woche Sanierungsarbeiten statt. Autofahrer müssen bei der Fahrt zwischen A10 und A12 daher genau aufpassen.

Spreenhagen - Autofahrer müssen sich wegen Sanierungsarbeiten auf der A12 und der A10 auf Einschränkungen am Autobahndreieck Spreeau einstellen. Von Montagabend bis Freitagmorgen wird die Überfahrt von der A12 auf die A10 in Fahrtrichtung Autobahndreieck Barnim in den Nachtstunden voll gesperrt, wie die Autobahn GmbH und die Verkehrsinformationszentrale Berlin mitteilten.

Die Sperrung beginnt demnach um 18.00 Uhr und endet um 5.00 Uhr am Folgetag. Die letzte Sperrung endet am Freitagmorgen. Der Verkehr soll den Angaben zufolge über die Anschlussstelle Storkow umgeleitet werden.