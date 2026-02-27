Reiner Calmund hat sein Gewicht halbiert – doch er genießt weiter gutes Essen. Wie der Eingriff sein Leben beeinflusst hat, verrät er im Interview.

Bad Vilbel - Auch Jahre nach seiner Magenverkleinerung ist der frühere deutsche Fußball-Funktionär und Entertainer Reiner Calmund (77) nach eigenem Bekunden noch glücklich über die Entscheidung zur Operation. „Die Magenverkleinerung mit Bypass war die Goldlösung für mich“, sagte Calmund in der Sendung „Silvia am Sonntag – der Talk“ des privaten Radiosenders Hit Radio FFH.

Die Entscheidung habe er auch für seine Tochter getroffen. „Ich konnte plötzlich wieder Federball und Tischtennis spielen, spazieren gehen ohne Schnappatmung und mir selbst die Schuhe binden“, sagte Calmund, der bald mit seiner Bühnen-Tour „Ein runder Abend – mit Fußball & Freunden“ unterwegs ist.

Obwohl er sein Gewicht halbiert habe, sei er noch immer ein kleines Leckermäulchen. „Ich bin einfach nur schneller satt“, sagte Calmund. Den Eingriff hatte Calmund im Januar 2020 in einer Klinik in Offenbach vornehmen lassen.