In einem Gewerbegebiet in Hessen werden Teile einer Männerleiche entdeckt. An der Grenze zu Polen, weit vom Fundort entfernt, klicken zwei Tage später die Handschellen.

Heusenstamm/Schwedt - Nach dem Fund von Teilen einer Männerleiche in Mülltonnen in Hessen ist eine 39-Jährige festgenommen worden. Die Frau sei in der Nacht auf Freitag am deutsch-polnischen Grenzübergang Schwedt/Oder in Brandenburg gefasst worden, sie sei zu Fuß in Richtung Polen unterwegs gewesen, teilten die Polizei Südosthessen und die Staatsanwaltschaft Darmstadt mit.

Die Männerleiche war in einem Gewerbegebiet in Heusenstamm im Landkreis Offenbach in mehreren Teilen in Mülltonnen entdeckt worden, wie die Ermittler nun bekanntgaben. Nach den bisherigen Ermittlungen bestehe gegen die 39-Jährige der Verdacht, dass sie für den Tod des Mannes verantwortlich sei.

Bisher war nur bekannt, dass ein Zeuge am Mittwochnachmittag die Leiche im Gewerbegebiet entdeckt hatte. Bei dem Toten soll es sich um einen Mann im mittleren Alter handeln.

Zusammenhang mit Vermisstenfall möglich

Die Ermittler erklärten zudem, dass ein möglicher Zusammenhang mit einem Vermisstenfall aus Hessen bestehe. Weitere Details könnten mit Rücksicht auf die noch andauernden Ermittlungen derzeit nicht bekanntgegeben werden, hieß es. Weitere Informationen soll es am Montag geben. Die Tatverdächtige soll der Haftrichterin vorgeführt werden.