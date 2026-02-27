Dessau-Roßlau - Nach dem Fund von neun Kilogramm Drogen in seinem Auto sitzt ein 19-Jähriger in Untersuchungshaft. Der junge Mann war mit seinem Auto in Dessau-Roßlau unterwegs, als er von einer Polizeistreife kontrolliert wurde, wie Polizei und Staatsanwaltschaft informierten. Dabei hätten die Beamten in seinem Wagen etwa sieben Kilogramm Marihuana und zwei Kilogramm Haschisch ebenso wie verschreibungspflichtige Medikamente gefunden. Eine Richterin habe daraufhin Haftbefehl wegen Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz erlassen, hieß es.