Unbekannte stehlen Schmuck aus einem Geschäft in Aurich. Mit der Beute sollen die Täter auf Fahrrädern geflohen sein. Es läuft eine Fahndung der Polizei.

Aurich - Zwei Unbekannte haben in der Innenstadt von Aurich in Ostfriesland ein Juweliergeschäft überfallen und sind danach mit Schmuck geflohen. Die Diebe betraten am späten Nachmittag das Geschäft am Marktplatz, wie die Polizei mitteilte. Sie sollen „diverse Schmuckartikel“ erbeutet haben. Eine Mitarbeiterin des Geschäfts blieb unverletzt.

Ob die Frau bedroht wurde, konnte ein Polizeisprecher zunächst nicht sagen. Am Abend lief eine Fahndung nach den Tätern.

Die Diebe sollen nach der Tat zunächst zu Fuß geflohen sein. Vor einem Geldinstitut sollen sie dann auf Fahrräder gestiegen und in unbekannte Richtung davongefahren sein.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen des Vorfalls, sich zu melden. Die Täter werden auf ein Alter zwischen 20 und 25 Jahren geschätzt. Sie sollen etwa 1,70 Meter groß sein. Bei der Tat waren sie mit FFP2-Masken maskiert und dunkel und sportlich bekleidet.