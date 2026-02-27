Der Titelverteidiger beendet seine Durststrecke in der DEL mit einem glanzlosen, aber am Ende klaren Heimerfolg gegen Iserlohn. Großen Anteil daran hat Lester Lancaster mit zwei Toren.

Berlin - Die Eisbären Berlin haben nach drei Niederlagen in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) wieder einen Sieg gefeiert. Am Freitagabend gewann der deutsche Meister gegen die Iserlohn Roosters mit 5:2 (1:1, 1:0, 3:1). Lester Lancaster steuerte zwei Tore zum Arbeitssieg bei, außerdem trafen Marcel Noebels, Liam Kirk und Markus Vikingstad für die Hauptstädter.

Vor 14.200 Zuschauern in der ausverkauften Arena am Ostbahnhof taten sich die Hausherren zu Beginn schwer, weil sie sich einige Abspielfehler erlaubten. Erst als sie erstmals in Überzahl spielten, sorgte Noebels in der 16. Minute für die Führung. 50 Sekunden vor der ersten Pause konnte Christian Thomas allerdings eine Unaufmerksamkeit der Berliner Hintermannschaft nutzen und für die zuvor weitgehend harmlosen Gäste ausgleichen.

Lancaster trifft im Schlussdrittel doppelt

Im zweiten Drittel gelang den Hauptstädtern ein besserer Start. Kirk schloss einen Alleingang erfolgreich ab (22.). Nun taten auch die Sauerländer mehr für die Offensive, doch kurz nach dem Beginn des Schlussabschnitts baute Lancaster den Vorsprung der Berliner aus (42.).

Colin Ukbekile brachte die Gäste mit einem Powerplay-Tor wieder heran (44.), ehe Lancaster zum zweiten Mal traf (51.). Unmittelbar vor dem Spielende erzielte Vikingstand sogar noch den fünften Treffer der Eisbären.