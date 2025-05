Leipzig - Mit Katja Wienerroither verlässt bereits die fünfte Spielerin den Frauen-Bundesligisten RB Leipzig. Der Vertrag der 14-maligen österreichischen Fußball-Nationalspielerin läuft in diesem Sommer aus. Die 23-Jährige möchte nach vielen Verletzungspausen in ihre Heimat nach Salzburg zurück und ihre Laufbahn in Österreich fortsetzen. „Die letzten zwei Jahre waren herausfordernd, aber auch lehrreich. Ich danke RB Leipzig für die Unterstützung und das Vertrauen, auch wenn es für mich leider nicht wie erhofft verlaufen ist“, sagte die Offensivspielerin.

Nach Lydia Andrade, Vanessa Fudalla, Barbara Brecht und Josefine Schaller ist es nun schon der fünfte Abgang in diesem Sommer. Allerdings stehen in Maja Spilenberg (ETO FC Győr), Mirja Kropp (FSV Gütersloh), Rucy Grunenberg (RB Leipzig U20) und Annabel Schasching (SC Freiburg) auch schon vier Zugänge fest. Zudem wurden die Verträge von Victoria Krug und Sandra Starke verlängert.