Wieder keine Punkte für den FC Erzgebirge Aue. Diesmal verliert die Mannschaft in Osnabrück. Für den Trainer eine ungemütliche Situation.

Osnabrück - Der FC Erzgebirge Aue hat die vierte Niederlage nacheinander in der 3. Fußball Liga kassiert. Die Situation dürfte sich auch für Trainer Jens Härtel nun weiter verschärfen. Der FCE unterlag beim VfL Osnabrück mit 1:3 (0:0).

Die Führung der Gastgeber erzielte Bjarke Jacobsen in der 49. Minute. Nicht mal eine Viertelstunde später traf Lars Kehl zum 2:0. Er verwandelte einen Handelfmeter in der 63. Minute.

Hoffnung schöpften die Gäste dann noch mal durch den Anschlusstreffer von Mika Clausen (71.). Doch auch mit einem Unentschieden wurde es nichts mehr. In der Nachspielzeit sah Ryan Malone stattdessen noch die Rote Karte wegen einer Notbremse und Isamail Badjie (90.+5) traf zum 3:1. Für Aue war es die fünfte Saisonniederlage im siebten Spiel bei einem Remis und einem Sieg.