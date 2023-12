Halle - Fußball-Drittligist Hallescher FC wird sein am vergangenen Freitag abgesagtes Spiel bei der SpVgg Unterhaching erst 2024 nachholen. Wie der Club am Mittwoch bekannt gab, wurde die Partie für den 7. Februar neu angesetzt. Anpfiff in Unterhaching ist 19.00 Uhr. Am vergangenen Freitag hatte der massive Wintereinbruch in Bayern zur Absage des Spiels geführt.