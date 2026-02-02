Während die Stallpflicht fällt, bleiben Märkte und Ausstellungen mit Geflügel weiter verboten. Die Stadt rät weiter zur Vorsicht.

Magdeburg - Die Stadt Magdeburg hebt die seit Ende Oktober 2025 geltende Stallpflicht für Geflügel wie Hühner, Enten und Gänse auf. Diese Schutzmaßnahme gegen die Geflügelpest entfalle zum Dienstag, dem 3. Februar, teilte die Stadt mit.

Weiterhin untersagt bleiben Ausstellungen, Märkte und Veranstaltungen ähnlicher Art mit Geflügel. Es bestehe weiterhin ein Seuchenrisiko, eine Verbreitung oder Einschleppung des Virus solle verhindert werden. Es gelte auch weiterhin: Kranke oder tote Wildvögel sollten nicht berührt werden, das Gesundheits- und Veterinäramt sei zu informieren.

Ende Oktober war in Magdeburg bei einem Wildvogel das aviäre Influenzavirus nachgewiesen worden. Zum Schutz gegen die Geflügelpest wurde für das gesamte Stadtgebiet eine Allgemeinverfügung erlassen.