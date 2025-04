Fabian Holland vom SV Darmstadt 98 blickt nach seiner Knieverletzung auf herausfordernde Monate zurück. Die Lilien halten an dem Routinier aber dennoch fest.

Fabian Holland wird auch in der kommenden Saison für den SV Darmstadt 98 spielen.

Darmstadt - Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 hat den zum Saisonende auslaufenden Vertrag mit Kapitän Fabian Holland um ein weiteres Jahr vorzeitig verlängert. Das teilten die Lilien vor dem Auswärtsspiel gegen Hertha BSC am Samstag (13.00 Uhr/Sky) mit. Der Defensivspieler geht 2025/2026 damit in seine zwölfte Saison für den SVD.

„Fabian Holland ist der Inbegriff von absoluter Identifikation mit dem Verein. Er ist auf und neben dem Platz eine echte Persönlichkeit, die die Lilie im Herzen trägt“, sagte Sportdirektor Paul Fernie laut Mitteilung.

Saison zum Vergessen

Der gebürtige Berliner Holland war für die Saison 2014/2015 von der Hertha nach Darmstadt ausgeliehen worden, ehe ihn der SVD fest verpflichtet hatte. Nach einem Kreuz- und Innenbandriss in der vergangenen Saison trainiert der 34-Jährige derzeit immer noch nur individuell.

„Nach einem sportlich schwierigen Jahr für mich persönlich ist diese Vertragsverlängerung eine sehr besondere. Ich empfinde sie als Vertrauensbeweis mir gegenüber, gleichzeitig ist sie ein weiterer Ansporn, dem Team möglichst bald wieder auf dem Platz helfen zu können“, erklärte Holland. Es sei immer ein Wunsch von ihm gewesen, weiter das Trikot der Darmstädter zu tragen.

Der Club hofft derweil auf eine baldige Rückkehr Hollands in die Mannschaft. „Wir sind zuversichtlich, dass er bald wieder fit wird und dann spätestens in der Sommer-Vorbereitung voll angreifen kann“, so Fernie.

Wache nicht mehr Torwarttrainer

Derweil hatte sich der SVD von Torwarttrainer Dimo Wache in „beiderseitigem Einvernehmen“ getrennt, wie es hieß. Der frühere Bundesliga-Keeper war seit 2013 für die Lilien tätig.