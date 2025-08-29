Nach einem Schuss auf ein Reh rückt die Polizei bei einem 27-Jährigen an. Dabei findet die Beamten deutlich mehr als nur die Waffe.

Groß Pankow - Weil er mit einer Waffe auf ein Reh geschossen haben soll, hat die Polizei in Groß Pankow (Landkreis Prignitz) die Wohnung eines 27-Jährigen durchsucht. Sie hätten dabei mehrere Kilogramm Betäubungsmittel, Bargeld und diverse Waffen gefunden, teilte eine Sprecherin der Polizei mit.

Bei dem Schuss auf das Reh hatte der junge Mann nach Polizeiangaben knapp einen Zeugen verfehlt. Auch weil sich auf dem Grundstück mehrere Hunde befanden, rückten daher Spezialkräfte der Polizei an. Vor Ort gab der 27-Jährige die Tat zu. Die Beamten fanden mehrere teils geladene Schusswaffen, Betäubungsmittel, Bargeld und Pyrotechnik.

Der 27-Jährige wurde vorläufig festgenommen und sitzt nun in Untersuchungshaft. Gegen ihn wird wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz, Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz, Verstoßes gegen das Jagdgesetz und des Handels mit Betäubungsmitteln ermittelt.