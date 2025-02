Zunächst wird es frostig kalt, vor allem in den Nächten. Doch dann soll es in Niedersachsen und Bremen deutlich wärmer werden.

Zum Wochenstart wird es vor allem in den Nächten sehr kalt in Niedersachsen und Bremen. (Symbolbild)

Hannover - Zum Wochenstart wird es sehr kalt in Niedersachsen und Bremen, in den kommenden Nächten gibt es Frost bis teilweise minus zehn Grad. Doch bereits zur Wochenmitte sollen die Temperaturen steigen. „Von Westen her kommt dann warme Luft vom Mittelmeer“, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD).

In der Nacht zum Montag bleibt es meist trocken. Die Temperaturen sinken an der Küste auf minus zwei Grad, im Binnenland auf bis zu minus acht Grad und ganz im Osten Niedersachsens auf unter minus zehn Grad.

Am Montag gibt es zunächst noch dichte Wolken, dann setzt sich laut DWD jedoch die Sonne durch. Die Temperaturen steigen auf minus ein bis zwei Grad im Landesinnern und an der Küste, im Oberharz gibt es mit minus drei Grad Dauerfrost.

Die Nacht zum Dienstag wird noch kälter, es bleibt aber trocken. Im Westen, an der Ems, sinken die Werte auf minus sechs, in Bremen auf minus acht und ganz im Osten auf minus zwölf Grad. Auf den Inseln ist es mit minus drei Grad etwas milder. Der Dienstag wird dann sehr sonnig, es gibt laut DWD nur vereinzelt kleine Schleierwolken. Der Wind dreht auf Südost, die Temperaturen liegen bei einem Grad, im Oberharz gibt es leichten Frost.

Auch die Nacht zum Mittwoch wird noch einmal sehr kalt, es gibt kaum Unterschiede zu den Temperaturen der vorherigen Nacht. Am Mittwoch steigen die Werte dann langsam an und erreichen rund vier Grad im Binnenland und an der Küste. In den folgenden Nächten gibt es dann deutlich weniger Frost und auch tagsüber wird es wärmer. Die Bewölkung nimmt zu und es wird leicht regnen.