Der Aufenthalt von McDowell-White bei Alba Berlin dauerte nur ein Jahr. Der Australier versucht sein Glück nun in Frankreich.

Will McDowell-White (Mitte) verlässt Alba trotz gültigem Vertrag.

Berlin - Will McDowell-White verlässt den Basketball-Bundesligisten Alba Berlin bereits nach einem Jahr wieder. Der 27 Jahre alte Point Guard schließt sich dem französischen EuroCup-Team JL Bourg-en-Bresse an, wie Alba mitteilte. Der Australier ist bereits der siebte Abgang bei den Berlinern.

McDowell-White wechselte im vergangenen Sommer von den New Zealand Breakers nach Berlin und hatte einen Zweijahres-Vertrag unterschrieben. In der abgelaufenen Bundesliga-Spielzeit kam der Aufbauspieler auf durchschnittlich sechs Punkte 3,6 Assists und 2,6 Rebounds. In der Euroleague waren es im Durchschnitt 5,4 Zähler, 3,5 Vorlagen und 1,6 Rebounds.