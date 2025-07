In der Urlaubsregion nahe Norddeich stoßen zwei Autos frontal zusammen. Zwei Frauen auf der Rückbank eines Wagens werden schwer verletzt und mit Hubschraubern in Kliniken geflogen.

Norden - Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos in Norden (Landkreis Aurich) sind zwei Frauen schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei besteht bei den 69 und 68 Jahre alten Beifahrerinnen möglicherweise Lebensgefahr. Beide wurden demnach mit Rettungshubschraubern in Kliniken nach Oldenburg und Bremen geflogen.

Der Unfall ereignete sich am Nachmittag in einer bei Urlaubern beliebten Gegend nahe dem Strand Norddeich, wie die Polizei mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen war ein 69-jähriger Autofahrer mit drei Beifahrern – darunter die später verletzten Frauen – in Richtung Deich unterwegs, als sein Wagen frontal mit einem entgegenkommenden Auto kollidierte. Am Steuer des anderen Fahrzeugs saß ein 56-jähriger Mann, der allein unterwegs war.

Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar. Die Fahrbahn wurde beidseitig gesperrt. Neben zwei Streifenwagen waren Feuerwehr, Rettungsdienste und Notärzte mit einem Großaufgebot im Einsatz. Wegen erster Meldungen über eine eingeklemmte Person rückte die Feuerwehr mit sechs Fahrzeugen an – dies bestätigte sich jedoch nicht. Zwei Rettungshubschrauber kamen zum Einsatz, was laut Polizei in der Region selten vorkommt.