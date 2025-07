Beim Brand in der Gohrischheide beruhigt sich die Lage. Regen und kühlere Temperaturen helfen im Kampf gegen die Flammen.

Zeithain - Die Bewohner der vom Großbrand in der Gohrischheide betroffenen Ortschaft Heidehäuser können wieder in ihre Domizile zurück. Die Behörden gaben Entwarnung und hoben die am vergangenen Mittwoch angeordnete Evakuierung auf. Von der Maßnahme waren rund 100 Menschen betroffen, knapp die Hälfte von ihnen sind Bewohner eines Heims. Heidehäuser ist ein Ortsteil der Gemeinde Wülknitz.

Nach Einschätzung des Landratsamtes Meißen hat sich das Brandgeschehen beruhigt. „Die Regenfälle und die abgekühlte Temperatur helfen in der aktuellen Lage“, betonte Landrat Ralf Hänsel (CDU). Dennoch könnten bestehende Glutnester jederzeit erneut aufflammen. Deshalb könne man noch keine Entwarnung geben. Aktuell befänden sich etwa 300 Einsatzkräfte vor Ort.