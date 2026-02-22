Drei Männer betreten nacheinander ein Wohnhaus in Berlin-Charlottenburg. Nach dem Einbruch in eine Wohnung ist unten die Haustür verschlossen. Sie beschädigen ein Fenster und klettern heraus.

Berlin - Nach einem Wohnungseinbruch in Berlin-Charlottenburg sind drei Tatverdächtige aus dem Fenster geklettert, weil die Haustür verschlossen war. Wie die Polizei mitteilte, beobachteten Beamte wie die Männer im Alter von 43, 47 und 49 Jahren am Samstagabend zeitlich versetzt ein Wohnhaus betraten. Demnach gingen einige Zeit später weitere Personen in das Wohnhaus und verschlossen hinter sich die Haustür.

Aufgrund der verschlossenen Tür beschädigten die drei Männer laut Polizei ein Fenster im Treppenhaus, um das Haus zu verlassen. Einer der Männer kletterte hinunter und versuchte von außen die Haustür zu öffnen, teilte die Polizei mit. Als dies nicht funktionierte, seien auch die anderen beiden Männer aus dem Fenster geklettert.

Die Polizei nahm eigenen Angaben nach alle drei Männer fest und fand bei ihnen Einbruchswerkzeug und Diebesgut aus einer Wohnung des Hauses. Bei dem Diebesgut handelte es sich laut einem Polizeisprecher um Schmuck.