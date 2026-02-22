Die Wasserballer des OSC Potsdam können aus dem Heimrecht im Europacup keinen Nutzen ziehen. In der Vierergruppe gibt es drei Niederlagen.

Potsdam - Der OSC Potsdam hat beim Conference Cup seine drei Spiele alle verloren. Der Gastgeber der Gruppe A des Kontinentalwettbewerbs unterlag gegen Panionios GSS (9:21), Turniersieger Apollon Smyrnis (8:19) und Partizan Belgrad (6:16) im heimischen Sportbad BLU jeweils deutlich und landete auf dem vierten Platz.

Beim ersten Wasserball-Turnier in einem Europacup-Wettbewerb in Brandenburg mussten die Orcas gegen die renommierten internationalen Konkurrenten viel Lehrgeld bezahlen. Die beiden Bestplatzierten der Vierer-Gruppe zogen ins Viertelfinale des Wettbewerbs ein. Potsdam schied aus.