Die Wasserballer des OSC Potsdam können aus dem Heimrecht im Europacup keinen Nutzen ziehen. In der Vierergruppe gibt es drei Niederlagen.

Von dpa 22.02.2026, 14:29
Potsdam - Der OSC Potsdam hat beim Conference Cup seine drei Spiele alle verloren. Der Gastgeber der Gruppe A des Kontinentalwettbewerbs unterlag gegen Panionios GSS (9:21), Turniersieger Apollon Smyrnis (8:19) und Partizan Belgrad (6:16) im heimischen Sportbad BLU jeweils deutlich und landete auf dem vierten Platz. 

Beim ersten Wasserball-Turnier in einem Europacup-Wettbewerb in Brandenburg mussten die Orcas gegen die renommierten internationalen Konkurrenten viel Lehrgeld bezahlen. Die beiden Bestplatzierten der Vierer-Gruppe zogen ins Viertelfinale des Wettbewerbs ein. Potsdam schied aus.