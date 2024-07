Doberschütz - Nach dem Brand einer Lagerhalle in Doberschütz setzt die Polizei einen Experten ein, der die Ursache ermitteln soll. Die Halle im Ortsteil Mölbitz ist laut Angaben der Feuerwehr am Sonntag komplett abgebrannt. Die Löscharbeiten, an denen mindestens 75 Einsatzkräfte beteiligt waren, dauerten bis zum Abend an.

Der Schaden beträgt ersten Schätzungen zufolge mehrere Hunderttausend Euro. In der Halle waren laut Angaben der Polizei Traktoren und andere Landmaschinen abgestellt gewesen.