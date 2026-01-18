Erst brennt an Silvester der Dachstuhl, 20 Menschen verlieren ihr Zuhause. Nun dringen auch noch Einbrecher in das beschädigte Gebäude am Erfurter Domplatz ein.

Erfurt - Erst ein Brand an Silvester, nun auch noch Einbrecher: Für die Bewohner der in der Neujahrsnacht stark beschädigten Fachwerkhäuser am Erfurter Domplatz kommt es immer dicker. In den frühen Morgenstunden seien vier Menschen in die Gebäude eingebrochen, teilte die Polizei mit. Sie seien auf frischer Tat ertappt worden. Da die Gebäude einsturzgefährdet seien, habe die Polizei sie erst beim Verlassen der Häuser festgenommen. Angaben zu möglicher Beute machte ein Sprecher auf Anfrage nicht.

Bei dem mutmaßlich durch Pyrotechnik ausgelösten Feuer in einem historischen Gebäudekomplex in Erfurt wurden in der Silvesternacht drei Fachwerkhäuser schwer beschädigt. Mehr als 20 Bewohnerinnen und Bewohner verloren ihr Zuhause. Die Ermittlungen dazu dauern an.