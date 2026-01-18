Borussia Düsseldorf ist der erfolgreichste Tischtennis-Club der Männer. TTC Berlin Eastside dominiert bei den Frauen. In Berlin spielen beide Teams zum ersten Mal an einem Tag in einer Halle.

Berlin - Im Tischtennis richten der deutsche Männer-Rekordmeister Borussia Düsseldorf und der deutsche Frauen-Rekordmeister TTC Berlin Eastside zum ersten Mal einen gemeinsamen Heimspiel-Tag in der Bundesliga aus. Im Sportforum Hohenschönhausen besiegten die Berlinerinnen zunächst den ESV Weil mit 6:0. Am Nachmittag treffen die Düsseldorfer in derselben Halle auf den Pokalfinalisten TTC Rhönsprudel Fulda-Maberzell.

„Wir gehen nach Berlin, weil Berlin ein tolles Tischtennis-Umfeld hat“, sagte der Rekord-Europameister und deutsche Tischtennis-Botschafter Timo Boll, der von 2006 bis 2025 für die Borussia spielte und im Sportforum ebenfalls auftrat. „Das gilt vielleicht nicht im Leistungssportbereich - zumindest nicht bei den Herren. Aber ich habe gehört, dass Tischtennis in Berlin einfach sehr hip und die Outdoor-Tischtennis-Szene unheimlich im Kommen ist. Da springen mit Sicherheit auch sehr viele Talente herum. Die wollen wir natürlich einfangen, fördern und für uns gewinnen.“

Zuschauerboom durch chinesischen Olympiasieger

Ein weiterer Grund für diesen Doppelspieltag ist das große Gefälle zwischen beiden Bundesligen. Bei den Männern hat die Verpflichtung des Olympiasiegers Fan Zhendong (1. FC Saarbrücken) in dieser Saison einen Zuschauerboom ausgelöst. Die Berlinerinnen tragen ihre Heimspieler in der Regel nur vor 200 bis 300 Fans. Für den „Champions-Doppelpack“ am Sonntag hatten beide Clubs aber schon vorher mehr als 1500 Eintrittskarten verkauft.

Tische und Hallenboden für diesen Doppelspieltag ließen die Düsseldorfer nach Berlin transportieren. „Ich sehe kurzfristig noch keine gemischten Mannschaften in der Bundesliga“, sagte Borussia-Manager Andreas Preuß. „Aber wir hätten wahrscheinlich nicht den Timo Boll oder keine Nina Mittelham in Deutschland, wenn Tischtennis nur ein Einzelsport wäre. Also müssen wir uns für den Mannschafts-Spielbetrieb einsetzen, die Damen- und die Herren Bundesliga weiterentwickeln und vielleicht irgendwann zueinander führen.“