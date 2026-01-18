Hannover - Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 2 sind drei Männer verletzt worden, zwei davon schwer. Ein Wagen mit drei Insassen sei am Morgen aus zunächst ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen, ein Mann sei in dem Auto eingeklemmt worden, sagte ein Polizeisprecher. Die Feuerwehr befreite den Verletzten, alle drei kamen ins Krankenhaus. Die Altersangaben lagen zunächst nicht vor. Ursprünglich hieß es nach Feuerwehrangaben, das Auto sei in Brand geraten. Die Fahrbahn in Richtung Berlin wurde zwischenzeitlich gesperrt.