Brände Einfamilienhaus in Schönebeck brennt - 100.000 Euro Schaden
Die Bewohner kommen mit leichten Verletzungen davon. Am Haus entsteht aber erheblicher Schaden. Zur Brandursache wird ermittelt.
18.01.2026, 15:01
Schönebeck - In Schönebeck ist bei einem Brand eines Einfamilienhauses ein Schaden von rund 100.000 Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilte, wurden die Bewohner durch Rauchgas leicht verletzt. Laut der Feuerwehr sei der Brand in einem Gästezimmer im Dachgeschoss ausgebrochen. Ein technischer Defekt als Ursache könne nicht ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.