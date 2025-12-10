Auf einem Parkplatz machen Zeugen eine Entdeckung, die zu einem Großeinsatz der Polizei führt. Was ist passiert?

Neuhaus am Rennweg - Der Fund eines Stücks augenscheinlich menschlicher Nabelschnur mitsamt Klemme auf einem Parkplatz hat zu einem Großaufgebot von Polizei und Rettungskräften in Südthüringen geführt. Seit Dienstagabend seien Polizeieinheiten im Einsatz, um unter anderem nach der möglichen Mutter und dem möglichen Säugling zu suchen, teilte die Polizei mit. Zeugen hatten die Nabelschnur am Dienstagnachmittag auf einem Parkplatz im Ortsteil Steinheid in der Nähe einer Klinik entdeckt.

Polizei vermutet kurz zurückliegende Geburt

Bislang geht die Polizei mit Blick auf den Zustand der Nabelschnur davon aus, dass kürzlich vor dem Fund eine bislang unbekannte Mutter ein Kind zur Welt gebracht habe. Bisher sei aber weder die mögliche Mutter noch das Neugeborene gefunden worden. Überprüfungen in umliegenden Krankenhäusern seien ergebnislos geblieben, hieß es. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass Mutter und Kind gesundheitlich beeinträchtigt seien.

Zeugen vor Ort beschrieben, dass Polizisten etwa in einem nahe gelegenen Waldstück suchen. Auch Hunde unterstützten die Suche.

Hinweise von Mutter und Zeugen erbeten

Die Polizei bittet daher die betroffene Mutter, sich zur Klärung der Umstände zu melden und hofft auf weitere Angaben von Zeugen, die im Laufe der vergangenen Tage hilfreiche Beobachtungen in der Nähe des Parkplatzes gemacht haben.