Bayer Leverkusen muss im Champions-League-Spiel gegen Newcastle kurzfristig ohne Cheftrainer Kasper Hjulmand auskommen. An der Seitenlinie übernimmt ein Co-Trainer.

Steht gegen Newcastle nicht an der Seitenlinie: Kasper Hjulmand. (Archivbild)

Leverkusen - Bayer Leverkusens Trainer Kasper Hjulmand verpasst das Champions-League-Duell gegen Newcastle United. Der Däne werde „aus persönlichen Gründen heute Abend nicht an der Seitenlinie stehen. Co-Trainer Rogier Meijer übernimmt“, teilte der Fußball-Bundesligist rund 90 Minuten vor Anpfiff mit. Weitere Details nannte der Verein nicht.

„Für das Derby am kommenden Wochenende ist seine Rückkehr auf die Trainerbank vorgesehen“, hieß es weiter. Am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) empfängt die Werkself in der Bundesliga den 1. FC Köln zum Rhein-Duell.