Werra-Suhl-Tal - In der Stadt Werra-Suhl-Tal (Wartburgkreis) sind aufgrund eines Gaslecks etwa 300 Menschen evakuiert worden. Die Reparaturarbeiten liefen noch, sagte Bürgermeister Maik Klotzbach der Deutschen Presse-Agentur am Abend. Viele Personen seien im Gemeindehaus untergebracht worden. „Alle sind versorgt“, sagte Klotzbach. So seien etwa nötige Medikamente beschafft worden.

Das Leck war am Mittag bei Bauarbeiten verursacht worden, wie die Landeseinsatzzentrale in Thüringen mitgeteilt hatte. Nach Angaben des Bürgermeisters war Gas in die Kanalisation eingedrungen. Dadurch bestehe die Gefahr, dass es etwa in Gebäude ströme, sagte Klotzbach. „Wenn kein Gas mehr austritt, wird die Kanalisation frei geblasen.“ Es bestehe die Hoffnung, dass die Arbeiten am Abend beendet würden und die Menschen bis Mitternacht zurück in ihre Häuser könnten, so der Bürgermeister.