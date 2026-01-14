Vermisste Polizeimunition ist plötzlich wieder da – und sorgt für Fragen. Warum wurde sie ausgerechnet in einem bereits durchsuchten Streifenwagen gefunden?

Bernburg/Magdeburg - Mehrere unter ungeklärten Umständen verloren gegangene Waffenmagazine der sachsen-anhaltischen Polizei sind wieder aufgetaucht. Wie das Innenministerium der Deutschen Presse-Agentur bestätigte, sind die 90 Schuss Munition für das im Polizeidienst verwendete Maschinengewehr MP5 Ende November auf mysteriöse Weise in den Besitz der Polizei zurückgekehrt. Zuerst hatte die „Volksstimme“ über den Fall berichtet.

Demnach wurde die Munition im Polizeirevier Bernburg in einem Funkstreifenwagen wiedergefunden. Die entsprechende Verplombung sei unbeschädigt gewesen - eine Untersuchung habe ergeben, dass es sich um die gesuchte Munition handele. Da das betreffende Fahrzeug im Rahmen der Sucharbeiten nach Verschwinden der Munition im August bereits durchsucht worden sei, liege der Verdacht nahe, dass sie nachträglich zurückgelegt worden sei, hieß es weiter. Keine Auskunft gab das Innenministerium zu der Frage, ob aus dem ungeklärten Wiederauffinden nun weitere polizeiinterne Ermittlungen folgen.