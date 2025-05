Berlin - Zwei junge Frauen mit Kleinkind und Säugling sind am helllichten Tag in einem Park in Berlin-Friedrichshain von einer weiteren Frau überfallen und beraubt worden. Die beiden Mütter im Alter von 28 und 31 Jahren saßen am Freitagmittag mit ihren Kindern, einem zweijährigen Jungen und einem Säugling auf einer Wiese im Volkspark, wie die Polizei mitteilte.

Dann soll eine Frau der 28-Jährigen aus der Nähe einen Stein an den Hinterkopf geworfen und sie verletzt haben. Die zweite Frau flüchtete mit ihrem Säugling, die 28-Jährige wollte mit ihrem Kinderwagen ebenfalls fliehen, aber dann kam die Angreiferin näher und bedrohte sie mit einem Stock. Die Mutter entfernte sich mit ihrem Kind, während die Räuberin ihren Rucksack nahm und weglief.

Die Platzwunde der 28-Jährigen wurde von Sanitätern behandelt, der Rucksack wurde gefunden, allerdings ohne das Portemonaie mit Bargeld und Ausweisen.