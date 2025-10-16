Vor den Augen eines Lkw-Fahrers springt ein junger Mann im Kyffhäuserkreis aus einem Auto, als dieses fuhr. Wollte der 18-Jährige jemanden beeindrucken? Was ist bislang bekannt?

Bad Frankenhausen/Kyffhäuser - Ein 18-Jähriger ist in Bad Frankenhausen/Kyffhäuser (Kyffhäuserkreis) aus einem fahrenden Auto gesprungen und hat sich dabei mehrere Verletzungen zugezogen. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der junge Mann den Sprung am Mittwochabend kurz vorher angekündigt - vermutlich im Zuge einer Mutprobe, wie die Polizei mitteilte.

Bei einem Tempo von 40 Kilometern pro Stunde soll er laut Polizei seine Ankündigung in die Tat umgesetzt haben, als der Wagen durch den Ortsteil Ichstedt fuhr. Wie genau er das Fahrzeug verließ, wird noch ermittelt. Ein Lkw-Fahrer beobachtete die Aktion. Der 18-Jährige trug Prellungen und Kopfverletzungen davon und wurde in eine Klinik gebracht. Die Polizei riet von solchen Mutproben ab, da man dabei auch sein Leben aufs Spiel setzen könne.