Streit in Salzgitter Nachbar mit Schreckschusswaffe bedroht

Im Hausflur eskaliert ein Streit: Ein Betrunkener hält seinem Nachbarn eine Waffe an den Kopf. In seiner Wohnung machen Ermittler einen erstaunlichen Fund.

Von dpa 16.10.2025, 19:04
Die Polizei findet mehrere Waffen in einer Wohnung. (Symbolbild)
Die Polizei findet mehrere Waffen in einer Wohnung. (Symbolbild) Soeren Stache/dpa

Salzgitter - Ein Mann soll seinen Nachbarn in Salzgitter mit einer Schreckschusswaffe bedroht haben. Der 54-Jährige soll seinem Kontrahenten die Waffe an die Schläfe gehalten haben, wie die Polizei mitteilte. Der 31-Jährige blieb unverletzt. 

Warum der Streit unter den Nachbarn am Mittwochabend eskalierte, ist unklar. Der 54-Jährige war laut Polizei betrunken und bedrohte seinen Nachbar im Hausflur. Die Ermittler fanden in der Wohnung des Angreifers weitere Waffen - darunter Schwerter, Degen und Messer. Die Polizei beschlagnahmte die Waffen und prüft mögliche Verstöße gegen das Waffengesetz.