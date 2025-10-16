Sangerhausen - Im Landkreis Mansfeld-Südharz gibt es einen Verdacht auf die Geflügelpest. Am Stausee Kelbra seien mehrere tote Kraniche gefunden worden, wie die Kreisverwaltung mitteilte. Mitarbeiter des Veterinäramtes verschafften sich vor Ort einen Überblick und begannen mit der Bergung der toten Tiere. Diese gestalte sich aufgrund der örtlichen Gegebenheiten jedoch als schwierig, hieß es. Die benachbarten Landkreise in Thüringen seien informiert worden.

Ob die Tiere tatsächlich mit der Geflügelpest infiziert waren, könne erst nach dem Untersuchungsergebnis des Friedrich-Löffler-Institutes auf der Insel Riems endgültig festgestellt werden. Sollte sich der Verdacht bestätigen, müsse der Landkreis entsprechende Maßnahmen ergreifen, um die weitere Verbreitung des Virus weitgehend zu verhindern. Die Geflügelpest wird umgangssprachlich auch als Vogelgrippe bezeichnet und ist eine hochansteckende Infektionskrankheit.