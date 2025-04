München - Ein Jahr nach seinem umjubelten Erfolg hat Tennisprofi Jan-Lennard Struff beim ATP-Turnier von München eine heftige Niederlage kassiert. Der deutsche Davis-Cup-Spieler unterlag in der ersten Runde gegen Francisco Cerundolo aus Argentinien mit 0:6, 2:6. In nur 54 Minuten Spielzeit war das Sandplatzevent für den Warsteiner schon wieder vorbei.

„Ich bin gar nicht in das Match reingekommen, ganz merkwürdig“, sagte Struff. „Sobald ich auf den Matchcourt trete, ist mir gefühlt der Stecker gezogen.“ 2024 hatte Struff bei den BMW Open noch seinen ersten ATP-Turniersieg überhaupt gefeiert - nun hatte er gegen den an Nummer fünf gesetzten Südamerikaner keine Chance. „Es hört sich verrückt an: Ich habe alles versucht, was ich konnte. Ich wollte, aber habe es nicht hingekriegt.“

Berliner Tennis-Teenager schafft kleine Sensation

Für das exakte Gegenteil sorgte nur kurz danach der erst 17 Jahre alte Berliner Diego Dedura-Palomero, der Denis Shapovalov bezwang und sich feiern ließ wie nach einem Grand-Slam-Triumph. Beim Stand von 7:6 (7:2), 3:0 für den Deutschen gab der frühere Top-Ten-Spieler aus Kanada wegen einer Verletzung auf.

Dedura-Palomero sprang über den Platz, schrie immer wieder vor Freude, fasste sich in die grellblonden Wuschelhaare, legte sich schließlich auf den Sandplatz und streckte Arme und Beine von sich. „Ich kann es nicht glauben und es nicht in Worte fassen. Ich bin so glücklich“, sagte er.

Der Teenager schrieb ein kleines Stück Tennis-Geschichte: Er war der erste Spieler des Jahrgangs 2008, der überhaupt ein Match auf der ATP-Tour bestritt - das verdankte er noch der Absage von Frankreichs Routinier Gael Monfils. Und dann wurde er aus eigener Kraft der erste 2008er, der ein Match gewann.

Hanfmann bezwingt Djokovic-Bezwinger

Fast doppelt so alt ist Yannick Hanfmann, dem ebenfalls eine Überraschung gelang. Der 33-Jährige bezwang den an Nummer sechs gesetzten Jakub Mensik aus Tschechien mit 7:6 (7:4), 4:6, 6:3. Die BMW Open liegen ihm. „Ich mache mich nicht kleiner, als ich bin. Ich weiß, dass ich hier jeden schlagen kann, wenn ich gut spiele“, unterstrich er.

Hanfmanns Rivale hatte erst jüngst beim Masters von Miami einen famosen Triumph im Finale gegen Superstar Novak Djokovic gefeiert und gilt als eines der großen Talente in der Tenniswelt. Der in der Weltrangliste mehr als 100 Plätze schlechter postierte Hanfmann aber feierte einen verdienten Sieg und trifft im Achtelfinale auf Tallon Griekspoor aus den Niederlanden.

Anders als Dedura-Palomero schaffte Justin Engel als zweiter deutscher Teenager keinen Coup. Der 17 Jahre alte Nürnberger, der dank einer Wildcard im Hauptfeld stand, unterlag Fabian Marozsan aus Ungarn in 68 Minuten mit 4:6, 1:6. „Es hat Spaß gemacht, vor so einem Publikum zu spielen“, sagte er. „Ich kann es kaum erwarten, weitere solche Matches zu spielen.“

Zverev-Altmaier im Achtelfinale am Mittwoch

Am Mittwoch geht es beim ATP-500-Event am Münchner Aumeisterweg mit dem Achtelfinale weiter. Im deutschen Fokus steht dabei das Duell des topgesetzten Alexander Zverev gegen Daniel Altmaier am Nachmittag.