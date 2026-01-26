Der Schnee der vergangenen Stunden macht den Entsorgern zu schaffen. Wie die Haushalte ihren Müll jetzt loswerden.

Northeim/Salzgitter - Der Müll wird wegen des Winterwetters heute im Landkreis Northeim und in Salzgitter nicht abgeholt. Die Abholung von Hausmüll, Bioabfall, Sperrmüll und Papier fällt aus, hieß es etwa von der Verwaltung in Northeim. Die meisten Touren würden nicht nachgeholt.

Stattdessen werde bei betroffenen Haushalten bei der nächsten Abholung auch Müll mitgenommen, der neben den Mülltonnen steht. Sperrmüll soll hingegen nun am 2. Februar 2026 abgeholt werden. In Salzgitter sei der Winterdienst damit beschäftigt, die Nebenstraßen so weit zu räumen, dass Müllfahrzeuge am Dienstag wieder unterwegs sein können.