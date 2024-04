Motorradunfall in der Uckermark: 39-Jähriger schwer verletzt

Templin - Im Landkreis Uckermark ist ein 39 Jahre alter Mann mit seinem Motorrad gegen einen Baum gefahren und dabei schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, verlor der Mann am späten Sonntagnachmittag auf einer Landstraße in Templin bei starkem Seitenwind die Kontrolle über sein Fahrzeug. Beim Zusammenstoß mit dem Baum erlitt der Mann schwere Verletzungen und wurde daraufhin ins Krankenhaus gebracht.