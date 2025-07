Ein tragischer Unfall ereignet sich am Samstag in Ganderkesee: Eine Motorradfahrerin verliert in einer Kurve die Kontrolle und fährt gegen einen Baum. Für sie kommt jede Hilfe zu spät.

Bei einem Unfall in Ganderkesee stirbt eine Motorradfahrerin noch am Unfallort. (Symbolbild)

Ganderkesee - Bei einem Motorradunfall in Ganderkesee (Landkreis Oldenburg) ist am Samstagnachmittag eine 65-jährige Frau gestorben. Nach Polizeiangaben war die Motorradfahrerin gegen 16.20 Uhr als Teil einer Motorradgruppe auf der Harpstedter Straße in Richtung Harpstedt unterwegs, als sie in einer scharfen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam.

Die Frau durchfuhr einen Graben und prallte anschließend gegen einen Baum. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen starb sie noch an der Unfallstelle. Die Harpstedter Straße war im Bereich der Unfallstelle für etwa zwei Stunden voll gesperrt. Am Motorrad entstand ein Totalschaden. Der Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.