Offenbar hängt der Mega-Deal nur noch an Details. Mit der Verkündung ist sehr zeitnah zu rechnen. Beim jüngsten Testspiel fehlte Luis Díaz schon im Kader des FC Liverpool.

Andrew Yates/CSM via ZUMA Press Wire/dpa

München/Hongkong - Der Wechsel von Offensivspieler Luis Díaz zum FC Bayern steht Medienberichten zufolge unmittelbar bevor. In den Verhandlungen mit dem FC Liverpool seien demnach nur noch letzte Details zu klären; der Deal könnte laut „Bild“ noch am heutigen Sonntag oder Montag perfekt gemacht werden.

Die Ablöse für den 28 Jahre alten Kolumbianer soll rund 75 Millionen Euro betragen. Díaz würde einen Vierjahresvertrag erhalten und zu den Topverdienern beim deutschen Fußball-Rekordmeister aufsteigen. Auch der TV-Sender Sky und Transfer-Experte Fabrizio Romano berichteten von einem Durchbruch bei den Verhandlungen.

An diesem Wochenende sei laut der Berichte Bewegung in die zuvor zähen Verhandlungen gekommen. Díaz, der im Angriff auf dem Flügel und im Zentrum spielen kann, steht beim englischen Meister noch bis 2027 unter Vertrag.

Beim Testspiel gegen Mailand schon nicht mehr im Kader

Liverpools Trainer Arne Slot hatte bereits am Samstag bestätigt, dass Díaz beim jüngsten Testspiel gegen AC Mailand aufgrund der Gerüchte um einen Vereinswechsel nicht im Kader stand. „Er trainiert sehr gut mit uns, aber wir haben uns vorerst entschieden, ihn vorläufig nicht spielen zu lassen“, sagte der Niederländer im Anschluss an das 2:4 gegen den italienischen Erstligisten in Hongkong.

Er habe mit dem Kolumbianer gesprochen, sagte Slot. Doch nähere Auskünfte zu den Chancen eines Wechsels zu den Bayern wollte er keine geben: „Will er gehen? Ich bin nicht der richtige Ansprechpartner.“