Motorradfahrer nach Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Bad Bentheim - Ein Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall in Bad Bentheim (Landkreis Grafschaft Bentheim) schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei stieß das Motorrad am Dienstagmorgen an einer Kreuzung mit einem Auto zusammen. Beide Fahrzeuge kamen im Graben zum Stehen. Während der Autofahrer unverletzt blieb, musste der Motorradfahrer mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Unfallursache blieb zunächst unklar. Auch zum Alter der Beteiligten gab es vorerst keine Angaben.