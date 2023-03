Motorradfahrer in Buxtehude stirbt bei Unfall

Buxtehude - Ein 51-jähriger Motorradfahrer ist am Sonntag bei einem Unfall in Buxtehude in Nordniedersachsen ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, beschleunigte der Mann seine Maschine gerade stark, als ein vor ihm fahrendes Auto plötzlich bremsen musste. Der 51-Jährige kam nach Zeugenaussagen ins Schleudern und krachte schließlich gegen einen Baum. Zwar wurde noch ein Rettungshubschrauber alarmiert, für den Mann kam aber jede Hilfe zu spät.