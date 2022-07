Motorradfahrer im Kreis Helmstedt tödlich verunglückt

Ein Streifenwagen der Polizei steht an einer Unfallstelle.

Königslutter - Bei einem Überholvorgang auf einer Landstraße im Kreis Helmstedt bei Königslutter ist ein Motorradfahrer tödlich verletzt worden. Bei dem Unfall am Freitagabend sei der 62 Jahre alte Zweiradfahrer nach dem Überholen eines Autos in einer langgezogenen Linkskurve beim Wiedereinscheren ins Schleudern geraten und gegen ein Verkehrszeichen geprallt, teilte die Polizei am Samstag mit. Auf der Fahrbahn sei teilweise Rollsplit ausgestreut gewesen. Der aus Wolfsburg stammende Mann erlitt dabei tödliche Verletzungen.