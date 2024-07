Ein Passant will einen alkoholisierten Motorradfahrer noch an der Weiterfahrt hindern. Wenig später verunglückt der 25-jährige Mann.

Westerstede - Ein alkoholisierter Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Westerstede schwer verletzt worden. Der 25-Jährige habe am späten Samstagabend unter Alkoholeinfluss in einer Kurve im Ortsteil Mansie-Lindern die Kontrolle über sein Motorrad verloren und sei daraufhin von der Straße abgekommen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in ein Krankenhaus.

Laut den Ermittlern hatte zuvor ein Passant vergeblich versucht, den alkoholisierten Mann vom Fahren abzuhalten. Die Polizei ermittelt nun gegen den 25-Jährigen wegen Trunkenheit im Verkehr und des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.