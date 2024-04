Hildesheim - Ein 64 Jahre alter Motorradfahrer ist beim Zusammenstoß mit einem Auto in Hildesheim schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich am Samstag, der Mann kam ins Krankenhaus, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der 20 Jahre alte Fahrer des Autos sowie zwei Mitfahrer im Alter von 20 und 23 Jahren blieben unverletzt. Der genaue Unfallhergang ist nach Polizeiangaben noch unklar, einige Details können demnach nicht bewertet werden. Deshalb werden Zeugen gesucht. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 10.000 Euro und hat die Ermittlungen aufgenommen.