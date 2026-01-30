Brake - Beim Löschen eines brennenden Fahrzeugs haben sich drei Männer im Landkreis Wesermarsch verletzt. Sie waren nach Polizeiangaben aus ihren Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus in Brake geeilt, nachdem der Pritschenwagen am frühen Morgen vor der Tür in Flammen aufgegangen war. Das Feuer war im Motorenbereich des Fahrzeugs ausgebrochen, auf dessen Ladefläche ein Auto stand. Die Männer im Alter von 17, 24 und 41 Jahren zogen sich Rauchgasvergiftungen zu.