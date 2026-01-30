Ein Lastwagen liegt im Graben, einer blockiert die Fahrbahn und einer steht auf dem Seitenstreifen. Ein Unfall auf der A7 in Richtung Hamburg hat starke Auswirkungen. Wie lange noch?

Soltau - Nach einem Unfall mit drei beteiligten Sattelzügen bleibt die Autobahn 7 nahe Soltau in Fahrtrichtung Hamburg voraussichtlich bis zum späten Nachmittag voll gesperrt. Die Bergung sei schwierig, sagte ein Polizeisprecher. Demnach stand am Vormittag ein Lastwagen quer auf der Fahrbahn, einer befand sich im Graben und einer stand auf dem Seitenstreifen. Bei dem Unfall wurden nach ersten Erkenntnissen zwei Menschen leicht verletzt.

Die Polizei Hildesheim warnte: „In vielen Bereichen haben wir glatte und rutschige Straßenverhältnisse - bitte fahrt vorsichtig und plant mehr Zeit ein!“ In der Nacht und am Vormittag gab es demnach zahlreiche Unfälle auf der A7 und A27 - meist mit Blechschäden.