Mit Verkehr kennt Jörg Seegers sich aus. Bei der BVG hat er unter anderem zur Verlängerung der U5 beigetragen. Jetzt soll er dafür sorgen, dass es auch auf der Straße besser läuft.

Seegers soll unter anderem die illegale Ausdehnung von Baustellenflächen verhindern. (Archivbild)

Berlin - Der ehemalige Geschäftsführer der BVG Projekt GmbH, Jörg Seegers, wird Baustellen-Beauftragter für Berlin. Seegers übernimmt die Aufgabe ehrenamtlich ab dem 1. Februar, wie die Verkehrsverwaltung mitteilte.

Zu seinen Aufgaben gehöre, Bauarbeiten im Berliner Verkehrsnetz besser abzustimmen, Beeinträchtigungen zu verringern und Abläufe effizienter zu machen.

Verkehr soll flüssiger laufen

„Er wird die verschiedenen Akteure – Bezirke, Leitungsbetriebe, Bauunternehmen und Verwaltung – besser miteinander verzahnen und so spürbar dazu beitragen, dass der Verkehr in unserer Stadt trotz intensiver Bautätigkeit flüssiger läuft“, erklärte Verkehrssenatorin Ute Bonde (CDU).

Den Angaben der Verwaltung zufolge war Seegers viele Jahre mit der Planung, Steuerung und Umsetzung großer Bauprojekte im öffentlichen Nahverkehr betraut. Aus der Praxis kenne er die Anforderungen an Bauabläufe im dicht genutzten städtischen Raum genau.

Zu Seegers Aufgaben gehören unter anderem: