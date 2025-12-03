Im thüringischen Zella-Mehlis wurde ein 23-Jähriger im Juni misshandelt und umgebracht. Nun hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen vier Jugendliche erhoben. Ihnen wird Grausamkeit vorgeworfen.

Meiningen - Wegen des mutmaßlichen Mordes an einem 23-Jährigen in Zella-Mehlis (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) hat die Staatsanwaltschaft Meiningen Anklage gegen vier Jugendliche aus Südthüringen erhoben. Den zwei 15 und 16 Jahre alte Mädchen und zwei 19 Jahre alten Männern wird gemeinschaftlich begangene Körperverletzung mit Todesfolge in Tateinheit mit Mord vorgeworfen, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Sie sollen ihr Opfer im Juni zunächst mit einem Werkzeug verletzt und dann auf grausame Weise getötet haben, um die erste Straftat zu verdecken.

Die Anklage ging an die Jugendkammer des Landgerichts Meiningen. Das Gericht muss nun entscheiden, ob sie zugelassen und das Hauptverfahren eröffnet wird.

Opfer vor seinem Tod misshandelt

Im Juni war der 23-Jährige tot in einem Bachlauf in Zella-Mehlis gefunden worden. Schnell ergaben die Ermittlungen, dass er massiv misshandelt worden war. Bei der Obduktion der Leiche stellten die Rechtsmediziner Spuren von Gewalteinwirkungen fest, wie die Staatsanwaltschaft damals mitteilte. Der 23-Jährige sei in der Folge ertrunken.

Die Vernehmung von mehr als 50 Zeugen und die Auswertung elektronischer Kommunikationsdaten hatte demnach zur Festnahme der vier Jugendlichen geführt. Die zwei 15 und 16 Jahre alten Mädchen sowie die beiden 19-Jährigen kamen nach Angaben von Juli in Untersuchungshaft.

Hilferufe blieben ungehört

Laut der Ermittlungen soll es in der Nacht zum 22. Juni zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren alkoholisierten Personen gekommen sein. Die mutmaßlichen Täter sollen ihr Opfer mit Tierabwehrspray und Gürteln attackiert haben.

Der junge Mann habe sich aufgrund seines Alkoholkonsums und der Übermacht der Angreifer nicht mehr wehren können. „Sie trieben ihn durch das Wohngebiet, während der Geschädigte nach Hilfe rief“, teilte die Staatsanwaltschaft zum Hergang der Tat mit. Zeugen hätten ihn schließlich leblos am 23. Juni nur mit einer Unterhose bekleidet in einem Bachlauf gefunden.