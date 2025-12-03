Der Snowpark Oberhof öffnet, trotz der gestiegenen Energiepreise bleiben die Ticketpreise stabil. Wie die Betreiber auf 100 Skitage hoffen und was im Januar zu beachten ist.

Skifahrer kommen von der Bergstation des Fallbachlifts. Der Snowpark Oberhof startet heute in die Alpinski-Saison.

Oberhof - In Thüringen startet der Snowpark Oberhof in die Skisaison. Seit 9.30 Uhr am Morgen ist die Liftanlage geöffnet. In den vergangenen Wochen seien insgesamt 20.000 Kubikmeter Kunstschnee auf den Fallbachhang gebracht worden, sagte Ronny Knoll, Sprecher des Zweckverbands Thüringer Wintersportzentrum, der Deutschen Presse-Agentur.

„Wir hatten das Glück, dass es schon natürlich geschneit hat.“ Die Bedingungen in den vergangenen Wochen seien bei Temperaturen von bis zu Minus 10 Grad Celsius zudem gut gewesen für die Beschneiung der Piste. Der „technische Schnee“ bilde die Grundlage für den Wintersportbetrieb am Fallbachhang.

„Man hat da nicht nur eine kleine Schneeauflage, sondern hat da im Prinzip eine Grundlage von mindestens einem Meter und diese Grundlage soll dann natürlich so lange wie möglich auch halten“, so Knoll. Im vergangenen Jahr seien das mehr als 100 Tage gewesen. Dies sei auch in der aktuellen Saison wieder das Ziel. Zusätzlich würden 6.000 Kubikmeter Schnee in einer Lagerhalle unweit des Skihangs aufbewahrt.

Stabile Ticketpreise trotz gestiegener Betriebskosten

Die Ticketpreise sind trotz steigender Betriebskosten konstant geblieben, so Knoll. Eine Tageskarte kostet pro Erwachsenem 28 Euro, für Kinder 20 Euro. Dank neu installierter Photovoltaik-Anlagen und der Nutzung der durch die Kühlung der benachbarten Rennrodelbahn entstehenden Abwärme zum Heizen der Gebäude, könnten die Oberhofer Wintersportanlagen laut Knoll energieeffizient betrieben werden.

Auf 100 Öffnungstage hoffen die Betreiber auch für die Oberhofer Loipen rund um die Biathlon-Arena. Eine Zwangspause für den Snowpark wird es im Januar geben: Vom 16. bis 18. und erneut vom 22. bis 24. Januar des kommenden Jahres misst sich die Welt-Elite im Rahmen zweier Rodel-Weltcups auf dem Oberhofer Eiskanal.

An diesen Tagen wird der Lift, der direkt über die Rennrodelbahn hinwegführt, aus Sicherheitsgründen nicht im Betrieb sein, so Knoll. Weiterhin offen bleibt allerdings das „Winterlernland“, wo die Jüngsten das Skifahren üben können.