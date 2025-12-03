Dichte Rauchschwaden steigen in der Nähe von Hof in Oberfranken auf. Eine Lagerhalle mit Papier brennt auf dem Gelände einer Recyclingfirma. Die Feuerwehr kämpft gegen die Flammen.

Rund 300 Kräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsorganisationen waren wegen des Feuers im Einsatz.

Gattendorf - Wegen eines Brands in einer Lagerhalle eines Recyclingbetriebs läuft in Oberfranken ein größerer Feuerwehreinsatz. Ein Mensch habe eine Rauchgasvergiftung erlitten und sei medizinisch behandelt worden, teilte ein Sprecher der Polizei mit. In der Lagerhalle in Gattendorf (Landkreis Hof) nahe der Grenze zu Sachsen wird demnach Papier gelagert.

Aufgrund der Rauchentwicklung rief die Polizei rief Bewohnerinnen und Bewohner in der Umgebung dazu auf, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Auch sollten sie ihre Nachbarn informieren, hieß es.

Rettungskräfte und Polizei mit rund 300 Menschen im Einsatz

Der Einsatzleiter der Feuerwehr vor Ort sagte, es seien insgesamt rund 300 Kräfte von Polizei und verschiedenen Rettungsorganisationen im Einsatz. „Der Brand ist so weit im Griff“, sagte er. Eine Halle sei ausgebrannt, zudem hätten Kunststoff- und Papierabfälle Feuer gefangen. Die Dauer der Löscharbeiten lasse sich noch nicht abschätzen: „Das wird sicherlich noch mehrere Stunden dauern, die Nachlöscharbeiten können in solchen Fällen auch mal über mehrere Tage gehen.“

Der Brand wurde den Angaben nach gegen 11.45 Uhr gemeldet. Als die Feuerwehr eintraf, standen nach Angaben der Polizei bereits schwarze Rauchwolken über dem Gebäude. Brandursache und Schadenshöhe waren noch unklar. Die Kriminalpolizei in Hof ermittelt.