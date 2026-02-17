Während es im Bergland weiter schneit, mischt sich im restlichen Teil des Freistaats Regen in den Niederschlag. Dazu gibt es dicke Wolken.

Dresden - Wolken und eine Mischung aus Regen und Schnee bestimmen das Wetter am Dienstag in Sachsen. Im Bergland schneit es dauerhaft, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Vereinzelt kann es dabei glatt auf Straßen und Gehwegen werden. Die Temperaturen erreichen maximal 2 bis 4 Grad, im oberen Bergland um minus 1 Grad.

Die Nacht zum Mittwoch ist bedeckt, zeitweise schneit es und im Bergland gibt es teils Schneeverwehungen. Es kühlt ab auf 1 bis minus 2 Grad, im Bergland bis minus 4 Grad. Der Mittwoch startet bewölkt und vielerorts mit Schnee. Der zieht aber später Richtung Süden ab und es lockert auf. Die Höchstwerte liegen bei 0 bis 2 Grad, im Bergland um minus 2 Grad.

In der Nacht zum Donnerstag ziehen hohe Wolkenfelder durch, es bleibt trocken. Die Temperaturen sinken auf Tiefstwerte von minus 5 bis minus 8 Grad, wenn es über Schneeflächen aufklart sogar auf minus 10 Grad. Der Donnerstag wird heiter bis wolkig und trocken bei maximal minus 2 bis 1 Grad, im Bergland um minus 4 Grad.